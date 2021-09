PRIMA PAGINA - Tuttosport: "E' già fuga per tre!"

"E' già fuga per tre!", titola così in prima pagina Tuttosport, nell'edizione di oggi. "Roma e Milan agganciano il Napoli a quota 9. Mou batte il Sassuolo e corre sotto la Curva in delirio". In taglio alto spazio alla Juventus: "Dybala, pesaci tu. La Juve si aggrappa all'argentino per uscire dal momento nero. Domani debutto in Champions a Malmoe".