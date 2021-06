PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Ecco la Juve di Max"

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con il nuovo modulo e i principi di gioco che Allegri ha in mente per la Juventus: "Ecco la Juve di Max. Locatelli primo rinforzo per il 4-2-3-1". In taglio alto spazio alla polemica nata dopo l'ultima gara dell'Italia: "Razzisti a chi? Gli Azzurri contro i politici che li hanno criticati per non essersi inginocchiati tutti".