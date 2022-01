PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Effetto Serra, rabbia Milan"

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con la sconfitta interna del Milan con lo Spezia dopo l'errore dell'arbitro: "Effetto Serra, rabbia Milan. Blitz Spezia al 96', ma 3 minuti prima l'arbitro fischia un fallo su Rebic e non concede il vantaggio a Messias che segna". A centro pagina spazio al comportamento di Dybala, non gradito alla dirigenza bianconera: "Elkann e Agnelli furiosi. Dybala ma cosa fai?". Di spalla spazio al mercato in casa Toro: "Per Gatti è derby, poi Nandez".