PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Elkann: Agnelli non si tocca!"

"Agnelli non si tocca". Apre con le parole di John Elkann l'edizione odierna di Tuttosport.

"Agnelli non si tocca". Apre con le parole di John Elkann l'edizione odierna di Tuttosport. Il numero uno di Exor: "Più risorse alla Juve, Andrea sostiene le ragioni per una riforma del calcio". L'attuale presidente bianconero è dunque destinato a restare saldo al comando.

Torino - "Inesistente!", si legge invece in taglio alto. Stasera c'è Salernitana-Torino, Juric prova a stimolare Belotti: "In casa è super, in trasferta a volte non c'è", le sue parole in conferenza stampa.

Inchiesta plusvalenze - "Juve, Samp, Genoa, Napoli, Empoli: rischio multe", titola il quotidiano di spalla. Deferiti anche Chievo, Parma, Pisa, Pro Vercelli e Novara.

Milan - "In 60mila a San Siro!", si legge sempre di spalla. I tifosi rossoneri credono sempre di più nello Scudetto: entusiasmo alle stelle per la sfida di lunedì contro il Bologna.

Atalanta - "Dea, che paradiso!". Con questo titolo in taglio basso, il quotidiano introduce l'intervista esclusiva al nerazzurro Demiral: "Qui si vive bene, adoro i casoncelli. Entro in scivolata ed esulto: so che ai tifosi piace".