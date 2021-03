PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Europei con i tifosi"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con le parole del presidente Figc Gabriele Gravina: "Europei con i tifosi. Apriremo l'Olimpico al pubblico". A centro spazio ai diritti tv per la Serie A, acquistati da Dazn per il prossimo triennio: "Rivoluzione del calcio in tv. Adesso comanda Diletta". Sempre al centro le dichiarazioni di Dybala, prossimo al ritorno in campo contro il Torino: "Voglio il derby".