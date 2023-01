PRIMA PAGINA - Tuttosport fa ironia: "Tranquillo, Chiné: la Juve fa da sè"

"I bianconeri si penalizzano da soli. Oggi le motivazioni del -15, giovedì la Lazio in coppa e con Pogba".

"Tranquillo, Chiné: la Juve fa da sè", così Tuttosport ironizza in prima nell'edizione di oggi dopo il pesante sconfitta interna della Juventus contro il Monza di Palladino. "I bianconeri si penalizzano da soli. Oggi le motivazioni del -15, giovedì la Lazio in coppa e con Pogba". In box in basso spazio anche alla vittoria del Napoli contro la Roma: "Osimhen ma che gol hai fatto? Napoli da urlo piega anche Mou con Simeone. Ovazione per la magia del nigeriano".