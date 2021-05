PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Frenata Milan: Juve, credici!"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il pareggio del Milan che ridà una speranza alla Juventus per la Champions: "Frenata Milan: Juve, credici!". In taglio alto le scuse del presidente Cairo al sindaco di Torino: "Scusa Appendino". Di spalla spazio al pari tra Benevento e Crotone: "Simy gol gela il Benevento".