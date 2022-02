PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Furia Milan, crisi Inter"

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con i pareggi di Milan e Inter contro Udinese e Genoa.

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con i pareggi di Milan e Inter contro Udinese e Genoa: "Furia Milan, crisi Inter". A centro pagina spazio alla Juventus, in campo alle 18 contro l'Empoli: "8 assenti, 1 Vlahovic, 0 alibi". Di spalla spazio all'Atalanta che pesca una tedesca per gli ottavi di Europa League: "Dea, c'é il Bayer".