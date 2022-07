PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Galeone racconta: 'Me lo ha detto Max: Pogba-Di Maria e altri colpi'"

"Sa che De Ligt può partire, Koulibaly e Bremer ideali per sostituirlo".

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con le parole di Galeone, che racconta il suo 'figlioccio' Allegri: "Me lo ha detto Max: Pogba-Di Maria e altri colpi. Sa che De Ligt può partire, Koulibaly e Bremer ideali per sostituirlo". In taglio alto spazio alla Formula Uno con la vittoria della Ferrari di Sainz: "Ha vinto Sainz, ha perso Leclerc". Di spalla il tennis con la vittoria di Sinner agli ottavi di Wimbledon: "Sinner, ci hai fatto godere!".