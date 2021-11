PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Gallo, pensaci tu!"

"Gallo, pensaci tu!", Tuttosport titola così in prima pagina nell'edizione di oggi. "Stasera Italia-Svizzera. Mancini a Roma punta su Belotti per prenotare la qualificazione in Qatar (Rai 1 ore 20.45)". In taglio alto spazio alla retromarcia di Dazn: "Tifosi, che vittoria! Si potrà seguire lo stesso evento su due dispositivi diversi". Di spalla spazio al momento difficile di Mauro Icardi: "Macché Mondiale, Icardi così è da Isola dei Famosi".