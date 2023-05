"I talenti Next Gen all'esame del candidato ds".

Tuttosport, nell'edizione odierna, dedica l'apertura in prima pagina alla Juventus: "Giovane Juve, Giuntoli ti guarda. I talenti Next Gen all'esame del candidato ds". In taglio alto spazio alla Serie A: "Milan, incubo Champions. Lukaku da sogno, brividi Inter". In colonna a destra spazio al Torino: "Toro, meriti l'8° posto".