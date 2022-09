PRIMA PAGINA - Tuttosport: "+ Giovani, - Spese= Svolta Juve"

E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con un focus sulla Juventus

"+ Giovani, - Spese= Svolta Juve”. E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con un focus sulla Juventus. In taglio basso centrale spazio a Juric: "Juric in smart: 'Tentiamo il colpo'", mentre di spalla spazio alla Roma in Europa League: "Dybala e Belotti che flop”. A destra invece la situazione in casa Inter: "Inzaghi si gioca l'Inter". In alto uno spazio per la morte della Regina Elisabetta II.