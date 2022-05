PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Grande Torino per Belotti"

"Migliaia di cuori granata dal Filadelfia a Superga: l'apertura di Cairo al Gallo e l'amore dei tifosi. Ovazione per Juric".

"Grande Torino per Belotti", titola così Tuttosport in prima pagina nell'edizione di oggi. "Migliaia di cuori granata dal Filadelfia a Superga: l'apertura di Cairo al Gallo e l'amore dei tifosi. Ovazione per Juric". In taglio alto spazio alla finale di Coppa Italia e ai recuperi in casa bianconera: "Con l'Inter torna la vera Juve". In taglio basso l'incredibile rimonta del Real Madrid: "Ancelotti, un altro show. La finale è Real-Liverpool".