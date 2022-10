PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Il Napoli ad Amsterdam per prenotare gli ottavi"

In apertura spazio al ritorno di Federico Chiesa: "Bentornato!".

Nell'edizione di oggi, Tuttosport titola in prima pagina: "Il Napoli ad Amsterdam per prenotare gli ottavi". In apertura spazio al ritorno di Federico Chiesa: "Bentornato! Dopo 9 mesi di stop, Chiesa è tornato ad allenarsi con la squadra: per il rientro mette nel mirino Benfica e PSG". In taglio alto il futuro di Simone Inzaghi all'Inter che resta appeso ad un filo: "Lautaro, salvami tu".