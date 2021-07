PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Il Napoli brilla già, Bayern travolto”

“Osimhen Show. Il Napoli brilla già, Bayern travolto”, titola così Tuttosport che apre in prima pagina con il secco 3-0 del Napoli contro il Bayern Monaco. Taglio alto dedicato alle Olimpiadi. Al centro spazio alla Juventus: "Juve, doppio colpo. Coppa e Kaio Jorge". In spalla il Milan e l'amichevole dei rossoneri cotro il Nizza: "Gioia Milan, è subito Giroud!". Spazio anche al Torino: "Il Toro c'è, Milinkovic e i gol no".