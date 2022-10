PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Il “Napoli da urlo esalta Spalletti: ‘Nella storia!’”

“Il “Napoli da urlo esalta Spalletti: ‘Nella storia!’”. E’ questa l’apertura di Tuttosport

“Il “Napoli da urlo esalta Spalletti: ‘Nella storia!’”. E’ questa l’apertura di Tuttosport che in taglio basso dedica spazio al passaggio del turno del Napoli in Champions League. Al centro ampio spazio alla crisi della Juventus: "A novembre rischia Max. A maggio, tutti". Spazio anche a un'intervista a Graziani, in vista del Derby della Mole: "Toro: Juric alla Giagnoni. Cairo, ti porto io al mercato". Si parla anche dell'nter: "Pari show da big a Barcellona".