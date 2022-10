PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Il Napoli vola a +10: Juve senza scuse"

"Milik e 200 milioni per vincere".

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre con la Juve obbligata a vincere per non staccarsi ulteriormente dalla capolista: "Il Napoli vola a +10: Juve senza scuse. Milik e 200 milioni per vincere". Di spalla spazio al Torino sconfitto 3-1 dal Napoli al Maradona: "E' il solito Toro di Cairo: Juric in tilt". In taglio alto la vittoria della Roma a Milano contro l'Inter: "La Joya di Mourinho manda a picco l'Inter". A centro pagina spazio alla rocambolesca vittoria del Milan a Empoli: "Milan dal gelo al jolly: Ballo Touré! Poi Leao".