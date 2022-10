PRIMA PAGINA - Tuttosport in apertura sulla Juventus: "Lisbona arriviamo!"

"Lisbona arriviamo!" scrive Tuttosport in apertura commentando il 4-0 della Juventus in casa contro l'Empoli e proiettandosi sulla prossima sfida

TuttoNapoli.net

"Lisbona arriviamo!" scrive Tuttosport in apertura commentando il 4-0 della Juventus in casa contro l'Empoli e proiettandosi sulla prossima sfida di Champions dei bianconeri in casa del Benfica. Kean, McKennie e Rabiot (doppietta): travolto l'Empoli, la rimonta prende corpo, cresce la fiducia. Martedì il Benfica in Champions: la Juve è pronta.

Golden Boy - "Golden Gavi: 'Grazie Tuttosport'": il premio al centrocampista del Barcellona che ringrazia. A Fabio Miretti della Juventus il premio Golden Boy italiano.

Toro - "Lukic, la grana della clausola": prosegue il braccio di ferro tra il Torino e il centrocampista serbo per il rinnovo del contratto. Il prolungamento tra le parti si fa sempre più complicato.