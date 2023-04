PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Incrociamo le dita"

"Niente risse, niente provocazioni, niente razzismo, niente errori arbitrali: c'è bisogno di un derby d'Italia spettacolare ma 'normale'".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre con l'attesa di Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Incrociamo le dita. Niente risse, niente provocazioni, niente razzismo, niente errori arbitrali: c'è bisogno di un derby d'Italia spettacolare ma 'normale'". In taglio basso spazio per l'episodio di insulti razzisti in Lazio-Torino: "Karamoh non è Lukaku".