PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve c'è anche una carta segreta"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con il caso Juventus: "Juve c'è anche una carta segreta. Perchè la Covisoc scriveva alla Procura il 14 aprile '22? E perché la Procura non vuole mostrare quel documento che potrebbe retrodatare l'indagine e costituire un vizio di forma? Altro mistero nell'inchiesta". Ancora spazio in casa Juve a centro pagina: "Oggi test: Pogba e Vlahovic ci riprovano". In taglio basso il mercato del Torino: "Rilancio Toro, Ilic più vicino!".