PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Juve, che rabbia!”

E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con il pareggio della Juventus contro la Roma

“Juve, che rabbia!”. E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con il pareggio della Juventus contro la Roma. "Bella per un'ora, grazia Mou. La Roma si salva più volte dopo uno strepitoso gol di Vlahovic su punizione: una distrazione di Alex Sandro su Dybala regala il pari a Abraham". In prima pagina anche il primo posto in classifica del Torino.