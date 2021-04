PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, che triangolo!"

"Juve, che triangolo!". Titola così Tuttosport in prima pagina nell'edizione odierna. "Real Madrid in pressing su Mbappé, se l'assalto va a segno il Psg ci proverà per Ronaldo: sul piatto c'è Icardi". In taglio alto spazio al mercato del Milan alle prese col rinnovo di Donnarumma: "Raiola quanto ci costi". In taglio basso l'inocoraggiamento per De Rossi ricoverato all'Ospedale Spallanzani: "Forza Daniele, batti il Covid!"