PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, Chiellini lo faccio io!"

"Gabriel 50 milioni, Koulibaly 40 milioni, Milenkovic 15 milioni, Igor 15 milioni".

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con i difensori candidati a prendere l'eredità del capitano bianconero: "Juve, Chiellini lo faccio io! Gabriel 50 milioni, Koulibaly 40 milioni, Milenkovic 15 milioni, Igor 15 milioni". A centro pagina spazio alla Roma, che stasera affronterà il Feyenoord nella finale di Conference League: "Roma salva Italia". In taglio basso il mercato dell'Inter: "Vertice Inter: ciao Bastoni, Bremer e Dybala in arrivo".