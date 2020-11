PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, datti una mossa: l'adattamento è finito"

"Golden boy Haaland!", titola questa mattina Tuttosport, che dedica per metà l'apertura al fresco vincitore dell'ambito premio, dando poi spazio alla Juventus, impegnata questa sera contro il Cagliari: "Juve, datti una mossa", si legge. Pirlo scuote i bianconeri: "Voglio vedere fame, il periodo di adattamento è finito: da qui a Natale 10 partite da non sbagliare".

Totti - "Mi sarebbe piaciuto giocare nel Toro", titola il quotidiano in taglio alto, riprendendo le parole di Francesco Totti. La rivelazione dell'ex capitano della Roma: "Mihajlovic mi voleva, ma decisi di smettere per rispetto della gente. Ho battuto il Covid, è stata dura".

Atalanta - In taglio basso c'è spazio per la Dea, impegnata in serata a Cesena: "Gasp, occhio allo Spezia: 'Ora stop esperimenti'", si legge. Il tecnico nerazzurro ritrova Gollini e rilancia Ilicic. Lazio a Crotone: Inzaghi può finalmente riabbracciare Ciro Immobile.