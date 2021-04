PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, era ora!"

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con la vittoria della Juventus contro il Napoli: "Juve, era ora! Batte un grande Napoli. Pirlo sorride e allontana la crisi". A centro pagina spazio all'Inter sempre più capolista dopo la vittoria contro il Sassuolo: "L'Inter saluta: +11". Di spalla in evidenza i due contagiati in Serie A: "Covid, positivi Pessina e Inzaghi".