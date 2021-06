PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Juve, la Coppa è salva!"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con la sospensione da parte dell'Uefa del procedimento discicplinare contro Juve, Real e Barça: "Juve, la Coppa è salva!". In taglio basso in evidenza il mercato dell'Inter: "Pardese per Hakimi. Il Psg offre all'Inter l'argentino più soldi". Di spalla spazio la mercato bianconero: "Allegri pensa anche a Sirigu!"