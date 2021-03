PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Juve: la finale è adesso”

Tuttosport apre con il match di questa sera della Juventus contro il Porto: “Juve: la finale è adesso. Stasera con il Porto snodo fondamentale per la stagione dei bianconeri che devono ribaltare il 2-1 dell’andata”. In taglio alto la vittoria dell’Inter sull'Atalanta: “La dea gioca, l’Inter vince e se ne va”. A lato il momento negativo in casa Torino: “Toro, -12 punti causa arbitri! Gli errori di Guida sono stati soltanto gli ultimi di una serie che non finisce mai”.