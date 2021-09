PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, lo vuoi Pogba? E che Toro!"

"I messaggi di Raiola: 'Juve, lo vuoi Pogba?'" scrive Tuttosport in apertura dando risalto alle dichiarazioni di Mino Raiola, procuratore fra gli altri di Pogba e Donnarumma. "Il contratto con lo United scade e Paul è rimasto molto legato a Torino. Donnarumma e i bianconeri: vi dico tutto. Romagnoli e De Ligt insieme a Torino si può ma non è detto che l'olandese resti" le parole del super-agente.

L'anticipo - "Che Toro!" scrive il quotidiano nel taglio alto commentando la vittoria del Torino per 1-0 in casa del Sassuolo. Straordinaria prova di forza a Reggio Emilia dei granata: decide un gol di Pjaca. I granata dominano per tutta la partita, colpiscono due pali e creano tante occasioni.

Oggi in campo - "Gasp: Rispettate l'Atalanta": dice il tecnico alla vigilia di Atalanta-Salernitana. Alle 15 in campo Genoa-Fiorentina. Alle 18 c'è l'Inter con il Bologna: "Lautaro & Tucu, li manda Milito". Correa debutta da titolare e lo farà accanto a El Toro Martinez. La coppia argentina a cena con l'aereo del Triplete nerazzurro.