PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve: Mino, pensaci tu"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il mercato bianconero: "Juve, Mino pensaci tu. Raiola a Torino, l'agente ha un ruolo determinante per definire le operazioni che possono riportare in bianconero Kean e Pogba". Di spalla spazio al futuro del centravanti del Toro e all'ultima italiana presente nelle coppe europee: "Belotti, clausola Euroa". "Vai, Roma! Orgoglio d'Italia".