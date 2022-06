PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, non finisce qui"

"Cambiaso, Zaniolo, Koulibaly, De Ligt, Paredes. Ecco quali sono le prossime mosse dei bianconeri".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il mercato bianconero: "Juve, non finisce qui. Di Maria e Pogba in arrivo. Cambiaso, Zaniolo, Koulibaly, De Ligt, Paredes. Ecco quali sono le prossime mosse dei bianconeri". Di spalla ancora mercato: "Mandragora lotta per il Toro". Sempre di spalla spazio alle dichiarazioni di Adriano Galliani dopo l'acquisto di Cragno da parte del Monza: "Salviamoci".