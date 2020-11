PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve parte da Alaba. Szoboszlai, avanti Milan"

L'edizione odierna di Tuttosport lancia in apertura alcune suggestioni sul mercato della Juventus. "Si parte da Alaba", titola il quotidiano, che spiega: "Pronta la lista Paratici per gennaio e per la prossima stagione. Priorità alla difesa con l'eclettico austriaco del Bayern come obiettivo principale. Ma si guarda con attenzione anche ai centrocampisti: Aouar resta il preferito, avanza pure l'opzione Gravenberch, giovanissimo talento dell'inesauribile scuola Ajax".

Torino - "Izzo porta il regista", si legge invece in taglio alto. Il piano Toro secondo il quotidiano: dalla cessione del difensore possono arrivare i soldi per il centrocampista di qualità.

Milan - Sempre in taglio alto, c'è spazio anche per il mercato dei rossoneri: "Szoboszlai, avanti Milan", si legge. Pressing di Maldini sul gioiello ungherese, che piace anche al Real Madrid: "Che intreccio con Brahim Diaz!", aggiunge poi il quotidiano.

Rossi e Italiano - Di spalla, invece, Tuttosport introduce le interviste realizzate a due allenatori rivelazione di questo periodo. Il primo è Marco Rossi, c.t. dell'Ungheria: "L'Ungheria all'Europeo: ecco il mio capolavoro", si legge. "Uno Spezia esagerato: ecco il mio progetto", è invece il riferimento alle parole di Vincenzo Italiano, tecnico dei liguri.