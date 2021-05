PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, piano Gigio"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con un possibile cambio tra i pali della Juventus per la prossima stagione: "Juve, piano Gigio. Sczcesny non è incedibile. Chelsea ed Everton piste possibili. In caso di partenza del Polacco Donnarumma è il primo obiettivo dei bianconeri". Al centro spazio alle date del prossimo campionato di Serie A 2021/22: "Via il 21 agosto". Di spalla spazio alla finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City: "English Champions".