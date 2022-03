PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, schiaffo a Dybala"

"Rinviato l'appuntamento per il rinnovo che era in programma domani".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il rinvio dell'incontro decisivo tra la Juventus e Dybala per il rinnovo: "Juve, schiaffo a Dybala. Rinviato l'appuntamento per il rinnovo che era in programma domani. L'agente dell'argentino in Italia per il vertice decisivo che invece slitta alle prossime settimane". In taglio basso spazio alla situazione infortuni in casa Inter: "De Vrij, niente Toro. Brozovic, ansia Inter". Di spalla spazio all'Atalnta, impegnata oggi in Europa League: "Malinovskyi portaci ai quarti".