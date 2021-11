PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, ti giochi mezzo Vlahovic"

Tuttosport apre in prima pagina con la Juventus e l’impegno in Champions League con lo Zenit: "Juve, ti giochi mezzo Vlahovic”. L’eventuale vittoria e conseguente passaggio del turno porterebbe un potenziale incasso di 25 milioni ai bianconeri. Spazio di spalla anche agli impegni europei di Milan e Atalanta e all'accordo Conte-Tottenham. In taglio basso si parla del Torino di Juric: "Il tesoro di Cairo".