PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve-Torino, più di un derby". Ed in alto: "Paratici indagato"

"Più di un derby" è l'apertura che l'edizione odierna di Tuttosport dedica alla sfida tra Juventus e Torino, in programma allo Stadium questa sera alle 18. Pirlo cerca conferme dopo il 3-0 alla Dinamo e deve risalire in classifica: "Nessuno pensi al Barça". Giampaolo siede su una panchina a rischio: "Chiedo cuore, personalità e organizzazione", ha detto il tecnico granata.

Suarez - In taglio alto c'è spazio anche per la vicenda Suarez: "Paratici indagato, cosa rischia la Juve", titola il quotidiano. Sospesi i vertici e i due professori dell'Università per Stranieri di Perugia, avviso di garanzia al bianconero: "False dichiarazioni ai pm". La risposta del club: "Ha agito correttamente".

Inter - "Giroud chiama Conte!", si legge invece di spalla. Questa sera l'Inter sfida il Bologna a San Siro, ma in casa nerazzurra si pensa anche al mercato. E il bomber fornisce l'assist: "Al Chelsea io gioco troppo poco".