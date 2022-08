E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con il riferimento alla trattativa per il croato

“Kostic: sì alla Juve". E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con il riferimento alla trattativa per il croato. In taglio basso il Torino e l'offerta per Makengo dall'Udinese. Spazio anche alla Roma: "Dybala chiama Belotti alla Roma".