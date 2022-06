PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Koulibaly-Juve, la chiave è Demiral"

"L'Atalanta ha tempo fino a venerdì per completare l'acquisto del turco, ma in ogni caso arriveranno da lui i soldi per dare l'assalto al difensore del Napoli".

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con la Juve che prova l'assalto al centrale azzurro: "Koulibaly-Juve, la chiave è Demiral. L'Atalanta ha tempo fino a venerdì per completare l'acquisto del turco, ma in ogni caso arriveranno da lui i soldi per dare l'assalto al difensore del Napoli". In taglio alto spazio al pesantissimo ko della Nazionale in Germania: "Disastro azzurro! 5 passi indietro". Di spalla il mercato del Torino: "Luis Henrique per la trequarti".