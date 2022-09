PRIMA PAGINA - Tuttosport: "L'unica cosa che conta: Vincere"

"Dopo la sconfitta con il PSG la Juve stasera non deve sbagliare contro il Benfica. Davanti Milik con Vlahovic e torna Di Maria".

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con il motto della Juventus: "L'unica cosa che conta: Vincere. Dopo la sconfitta con il PSG la Juve stasera non deve sbagliare contro il Benfica. Davanti Milik con Vlahovic e torna Di Maria". In taglio alto spazio alla vittoria dell'Inter a Plzen: "Inter, missione compiuta". In taglio basso spazio al cambio di panchina al Monza: "Palladino, rialza il Monza".