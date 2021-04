PRIMA PAGINA - Tuttosport: “La carica dei 100”

Tuttosport apre in prima pagina con la Juventus e il duo formato da Ronaldo e Dybala: “La carica dei 100”. In taglio alto apre la situazione delle due milanesi: "Milan, furia Champions. Inter, tutto da perdere". Al centro invece la vittoria del Torino a Udine: "Belotti! Urlo Toro. Tre punti d'oro a Udine". In basso Fiorentina-Atalanta: "Carica Gasp: "Che volata! Noi ci siamo".