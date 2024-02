PRIMA PAGINA - Tuttosport: "La Premier chiama Inzaghi"

Nell'edizione odierna, Tuttosport dedica spazio in prima pagina alle voci di mercato sul tecnico dell'Inter: "La Premier chiama Inzaghi"

© foto di baratto

Nell'edizione odierna, Tuttosport dedica spazio in prima pagina alla vittoria della Fiorentina sulla Lazio: "Che Viola! Belotti è già un idolo". Al centro, spazio alle voci di mercato sul tecnico dell'Inter: "La Premier chiama Inzaghi". In taglio alto, spazio al calciomercato in casa Juventus: "Mercato Juve: diamo i numeri".