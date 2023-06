PRIMA PAGINA - Tuttosport: "La resa a Ceferin: 'Minacce Uefa'"

"La Juve: 'Avviata discussione per l'uscita dalla Superlega'".

"La resa a Ceferin: 'Minacce Uefa'", apre così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. "La Juve: 'Avviata discussione per l'uscita dalla Superlega'". A centro pagina spazio al mercato bianconero: "La Juve tenta Rabiot". In taglio basso la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham: "Eurocarica viola per l'Italian League".