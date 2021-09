PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Lazio, Napoli e Roma: tocca a voi!"

"Lazio, Napoli e Roma: tocca a voi!", titola così in prima pagina Tuttosport, le tre italiane esordiscono oggi in Europa League e in Conference League. A centro pagina spazio dedicato alle due milanesei sconfitte ieri in Champions League: "Orgoglio Milan. Ko col Liverpool a testa alta". "Inter beffa Real. Rodrygo all'ultimo respiro". Il alto spazio alla Juventus che prova a rilanciarsi: "La svolta Juve".