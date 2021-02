PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Lazio-Toro non si può rinviare, lite da tribunali"

Tuttosport dedica la sua apertura odierna alla Juventus e a Cristiano Ronaldo: "Pelè sono qui: 765 gol 767". Oggi i bianconeri di scena in casa dell'Hellas Verona. Pirlo in piena emergenza: tanti assenti, convocati 8 giovani dell'Under 23 bianconera. Intanto Cristiano Ronaldo lancia l'assalto a Pelé: due gol e lo raggiunge.

Il caso - "Lazio-Toro, lite da tribunali": nel taglio alto c'è spazio per la gara di martedì tra Lazio e Torino. Fra i granata i contagi salgono a 9 ma la Lega non può rinviare un'altra partita: è scontro legale per la gara di martedì a Roma.

Casa nerazzurra - "Suning rassicura, Zanetti torna capitano": Zhang conferma l'impegno ma anche la ricerca di un nuovo partner. Complice il Covid, Javier diventa la guida del club.

Casa Milan - "Pioli, l'ora decisiva: è dura anche per l'Europa": gioco, forma e risultati, ora è vera crisi! Sorteggio impietoso: agli ottavi di Europa League c'è lo United. La Roma invece contro lo Shakhtar.

Il caso - "Giallo a Casemiro: il Real ricorre". Senza pudore scrive il quotidiano in riferimento alla richiesta del Real Madrid di cancellare la squalifica al suo centrocampista.