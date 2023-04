PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Leao meravigliao! Diavoli al Maradona"

"Dopo Rafa, gol di Diaz e Saelemaekers: lezione alla capolista e avviso all'eurosfida. Lite Spalletti-Maldini".

"Se questo è Kean...", nell'edizione di oggi apre così in prima pagina Tuttosport riguardo la prestazione dell'attaccante contro il Verona, autore del gol decisivo per la vittoria della Juventus. Nel taglio alto spazio a Leao, il migliore in campo del Milan vincente a Napoli: "Leao meravigliao! Diavoli al Maradona. Dopo Rafa, gol di Diaz e Saelemaekers: lezione alla capolista e avviso all'eurosfida. Lite Spalletti-Maldini".