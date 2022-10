PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Luce Di Maria"

"Il Fideo col Maccabi si conferma senor Champions: tre assist per la splendida doppietta di Rabiot e l'acuto di Vlahovic (3-1)".

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con la prima vittoria in Champions della Juventus, ispirata da Angel Di Maria: "Luce Di Maria. Il Fideo col Maccabi si conferma senor Champions: tre assist per la splendida doppietta di Rabiot e l'acuto di Vlahovic (3-1)". Di spalla la pesante sconfitta del Milan a Londra contro il Chelsea: "Mago Potter fa sparire il Milan". Più in basso spazio alle polemiche per l'arbitraggio di Inter-Barcellona: "Barça l'anti Var e minacce a Bastoni".