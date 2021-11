PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Ma che bel derby show!"

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con il pari nel derby di Milano: "Ma che bel derby show! Milan e Inter danno spettacolo e pareggiano una sfida che lascia i rossoneri in testa alla classifica con il Napoli, fermato dal Verona". In taglio alto l'appello dei tifosi bianconeri non fare più uscire dal campo Cuadrado: "Max, non toglierlo più". Di spalla spazio al mercato del Torino: "Toro, a gennaio fuori in cinque!"