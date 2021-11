PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Mancio, pensaci tu"

"Mancio, pensaci tu", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione odierna. "Il ct cambierà l'Italia per gli spareggi di marzo. 'Eviterei CR7, ma quando siamo al completo possiamo battere tutti'". Apertura dedica alla vittoria di Sinner alle ATP Finals di Torino: "Matteo, è per te!". In taglio basso spazio al mercato in casa Inter: "Onana, Kostic, Raspadori, triplo colpo per l'Inter".