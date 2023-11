PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Max hai vinto il rinforzo"

In taglio alto spazio al Torino, sconfitto dal Bologna nel monday night della 13ª giornata di Serie A.

Tuttosport, nell'edizione di oggi, titola in apertura in prima pagina: "Max hai vinto il rinforzo". Il riferimento è ovviamente alla sessione del mercato di gennaio. In taglio alto spazio al Torino, sconfitto dal Bologna nel monday night della 13ª giornata di Serie A: "Juric e Gemello, robe da pazzi. Il Toro si distrugge da solo". In taglio basso spazio anche alla Champions League: "Milan ultima chiamata". Ancora in basso il tennis: "Sinner, così diventerà il numero 1".