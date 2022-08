"Juve, Depay o Martial".

Nell'edizione odierna Tuttosport apre in prima pagina con il mercato della Juventus: "Juve, Depay o Martial. Max scarta il regalo". Di spalla spazio al mercato del Torino: "Preso Miranchuk! Vlasic, caos poi l'accordo. Hien vicino". In taglio basso il trionfo del Real Madird in Supercoppa europea: "E il Real ricomincia la collezione di trofei".