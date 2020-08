PRIMA PAGINA - Tuttosport: "McKennie per Pirlo"

"Mckennie per Pirlo". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport sul colpo della Juventus: "La scoperta dell'America: il centrocampista texano, che domani compie 22 anni, arriva dallo Schalke in prestito per 3,5 milioni: il diritto di riscatto è fissato a 18 milioni".

"Juve, Bayern d'Italia" - Spazio in taglio alto alle parole rilasciata da Rummenigge in un'intervista esclusiva al quotidiano. Queste alcune dichiarazioni: "Come noi, i bianconeri dominano in campionato ma hanno una grande fame di successi europei. Vi spiego com'è andata con Coman. CR7 e Lewandowski sembrano due Big Jim. Pirlo? Mi piace".